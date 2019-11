O mercado Balogun, conhecido por ser um dos maiores e mais movimentados da cidade de Lagos, na Nigéria, está a ser consumido pelas chamas. Até ao momento, não se sabe se há vítimas, segundo a Associated Press.

No local estão vários meios de socorro a tentar combater dois incêndios, que deflagraram na manhã desta terça-feira. Através das imagens e vídeos partilhados nas redes sociais é possível ver que o incêndio alcançou grandes dimensões.

Ainda não foi identificada a causa das chamas.

em atualização

Markets on Lagos Island currently engulfed by fire. God have mercy #lagos #lagosisland pic.twitter.com/ML6usSM9l2