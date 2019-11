Os Estados Unidos da América avançaram formalmente com a saída do Acordo de Paris, depois de ter sido anunciada em junho de 2017. A ideia inicial do Presidente Donald Trump não era sair, mas sim renegociar os termos do acordo, de forma a encontrar uma solução que, a seu ver, fosse mais ‘justa’ para os EUA.

Esta segunda-feira, os Estados Unidos apresentaram junto das Nações Unidas a documentação necessária para a saída formal do Acordo, segundo a Bloomberg e a Reuters. Segundo a última agência noticiosa, a saída irá demorar um ano.

O compromisso dos EUA, assumido na Administração de Barack Obama, era o de reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa entre 26% e 28%, até 2025, face aos níveis registados em 2005.