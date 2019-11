As autoridades gregas encontraram, esta segunda-feira, 41 migrantes dentro de um camião frigorífico que viajava numa autoestrada perto da cidade de Xanthi, no norte da Grécia. Todas as pessoas que se encontravam no camião, na sua maioria do sexo masculino, estão vivas, tendo sete sido transportados para um hospital local, por apresentarem problemas respiratórios.

O motorista do camião, que se dirigia na direção da cidade portuária de Tessalónica, foi detido por suspeita de tráfico de pessoas. Uma segunda pessoa, de origem turca, que viajava na cabine do veículo, conseguiu fugir, segundo avança um site de notícias locais.

A cidade de Xanthi, onde o camião com migrantes oriundos do Afeganistão foi intercetado, fica localizada a poucos quilómetros de Evros, local que separa a Grécia e a Turquia, e que é um ponto de passagem frequentemente utilizado por redes de tráfico humano depois de Ancara assinar um acordo com a União Europeia, em 2016, que visava restringir as chegadas de novos migrantes e travar os flucos migratórios para a Europa.

A descoberta destes migrantes acontece duas semanas depois de terem sido descobertos 39 cadáveres dentro de um camião frigorífico, em Essex, de origem vietnamita.