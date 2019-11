O Partido Ecologista os Verdes entregou um projeto de lei no Parlamento para garantir a redução do horário laboral dos pais para o acompanhamento de crianças até aos 3 anos. O objetivo é o de incentivar a conciliação familiar com o trabalho. A solução do PEV passa por alargar a dispensa de duas horas de trabalho , “atualmente prevista até um ano de idade, apenas para efeitos de amamentação ou aleitamento”, até aos 3 anos de idade.

O texto prevê que "a dispensa diária para amamentação, aleitação ou acompanhamento é gozada em dois períodos distintos, com a duração máxima de uma hora cada, salvo se outro regime for acordado com o empregador".

Porém, nas situações em que um trabalhador desempenhe funções em regime parcial, a dispensa não pode ser inferior a 30 minutos.