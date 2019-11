Dois mortos é o resultado do despiste de um veículo, na A4, à passagem por Constance, no concelho de Marco de Canaveses, do distrito do Porto.

O automóvel que entrou em despiste seguia pela A4, no sentido ascendente, entre Porto e Amarante, pouco antes das 17h30, tendo batido contra o pilar de uma ponte, o que terá contribuído para as graves consequências do acidente de viação. No local encontram-se as autoridades policiais e de socorro.

O acidente decorreu ao quilómetro 49 da A4 onde estão 37 operacionais e 13 veículos da GNR, do INEM e de várias corporações de bombeiros do Baixo Douro.