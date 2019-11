A SIC voltou a ganhar a “guerra” das audiências no mês de outubro, tendo sido o canal generalista mais visto do mês. Com uma audiência média de 381,6 mil telespetadores por dia, a estação de Paço de Arcos conseguiu 20% de share contra os 13,9% da TVI. Logo abaixo aparece a RTP com um share de 13%.

A SIC consegue assim chegar ao nono mês consecutivo na liderança das audiências, fator que acontece praticamente depois da entrada de Cristina Ferreira no canal generalista. Este foi aliás, segundo a estação, o mês com os melhores resultados do ano.

Dos 100 programas mais vistos durante todo o mês de outubro, 49 pertencem à SIC. Neste ponto a RTP – com 30 programas na lista dos 100 mais vistos – passa à frente da TVI, com 21.

Novas apostas na TVI Apesar de não conseguir liderar à nove meses, a TVI tem apostado em mudanças de programação com o objetivo de voltar a ser a preferida do público. Mental Samurai e Ver P’ra Crer são as novas apostas da TVI que, segundo a estação de Queluz de Baixo, “contribuem para crescimento significativo das audiências nas respetivas faixas de emissão”. Só na sua estreia, o programa apresentado por Pedro Teixeira (Mental Samurai) conseguiu uma audiência média de mais de 915 mil telespetadores e um share de 20,6%. “Este resultado contribuiu de forma decisiva para uma melhoria da performance da faixa de exibição, aumentando o valor de audiência em mais de 25%”, garante a TVI.

Já o Ver P’ra Crer, apresentando por Pedro Fernandes, registou uma audiência média de cerca de 450 mil telespetadores, “o que permitiu um crescimento nessa faixa superior a 50%”.