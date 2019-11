As autoridades de Zurique, na Suíça, anunciaram, este domingo, a detenção de um cidadão brasileiro de 39 anos, suspeito do homicídio o português encontrado morto num quarto de hotel, na sexta-feira.

A vítima seria o madeirense Ricardo Marques Ferreira, antigo cabeleireiro de Cristiano Ronaldo e de outras figuras públicas, escreve o Correio da Manhã.



A investigação foi conduzida pela Polícia Cantonal, com o apoio do Instituto Forense de Zurique e do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Zurique, levou à identificação do alegado autor do crime, que foi detido na sua residência, naquela cidade suíça.

As autoridades não avançaram ainda quais as circunstâncias que terão levado ao homicídio do português.

Recorde-se que Ricardo Marques Ferreira, a viver há dois anos na Suíça, foi encontrado morto num quarto de hotel por uma funcionária da limpeza. O corpo da vítima tinha marcas de múltiplas facadas.