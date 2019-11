A vítima mortal, de 46 anos, seguia pela Rua da Escola, na freguesia Airão Santa Maria, do concelho de Guimarães, ao fim da manhã deste domingo, conforme informa o jornal “Guimarães Digital”.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães mobilizaram para a assistência à vítima sete operacionais, uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, tendo sido destacada a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães também foi mobilizada para a assistência, que declarou o óbito no local do sinistro, em cuja freguesia residia a vítima mortal.

O cadáver do sinistrado foi removido para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, em Guimarães, onde será autopsiado esta segunda-feira, segundo informou já a Guarda Nacional Republicana.