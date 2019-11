Um sexagenário foi encontrado morto ao princípio da manhã deste domingo, na Circular Urbana de Guimarães, junto do Viaduto do Monte Largo, segundo avança o “Guimarães Digital”, estando a ser investigadas todas as circunstâncias e se terá sido vítima de crime rodoviário.

O cadáver foi encontrado na faixa de rodagem, no sentido Fafe-Guimarães e segundo as informações recolhidas pelo Grupo Santiago, os Bombeiros Voluntários de Guimarães de imediato mobilizaram ao local dois operacionais e uma ambulância, desconhecendo-se de momento as causas da morte.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães também seguiu para a assistência, tendo verificado o óbito, com o cadáver da vítima, de 65 anos, a ser removida para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, em Guimarães, a fim de ser autopsiado durante esta segunda-feira.

A Circular Urbana de Guimarães, no sentido Fafe-Guimarães, entre os Nós da Cruz de Argola e São Torcato, esteve cortada à circulação automóvel, para permitir o trabalho das autoridades em segurança.

A PSP de Guimarães foi e vedou tendo procedido à vedação do varandim do viaduto, com agentes da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão da PSP, ainda segundo revela o jornal “Guimarães Digital”.