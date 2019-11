Ambas as vítimas graves foram já transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, onde continuavam a receber assistência na Sala de Emergência, depois de estabilizadas pela equipa de medicina e enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave, com base em Vila Nova de Famalicão.

O acidente de viação ocorreu na zona da A3, ao quilómetro 25, no sentido Braga - Porto (Norte - Sul), por razões ainda indeterminadas, tendo todas as vítimas idades entre 20 e 30 anos, segundo as primeiras informações disponibilizadas pelas autoridades de socorro e policiais.

As operações de socorro envolveram 32 operacionais e 14 veículos, segundo informações do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), como elementos da Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana, dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, da Ascendi e da Brisa.