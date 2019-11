O Benfica venceu o Rio Ave, este sábado, na 10.ª jornada do campeonato e continua na liderança do campeonato, com 3 pontos de avanço. Rúben Dias, na primeira parte, e Pizzi na segunda garantiram a quinta vitória consecutiva das águias, por 2-0, no Estádio da Luz.

A equipa de Carlos Carvalhal mostrou-se determinada durante a partida, especialmente no inicio do jogo, no entanto, nem Nuno Santos nem Gabrielzinho conseguiram marcar na baliza das águias.

Com o passar do tempo, o Benfica ia mostrando-se mais dominante. Apesar da ameaça inicial ter sido feita por Cervi, foi Rúben Dias quem marcou o primeiro golo vermelho no estádio, com o apoio de Pizzi, responsável pelo 2-0, aos 51 minutos.