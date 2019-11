Um português foi encontrado morto em um hotel em Zurique, na Suíça, esta sexta-feira. Os outros hóspedes do hotel decidiram chamar as autoridades depois de terem começado a ouvir muito barulho vindo de um dos quartos. Quando a polícia chegou ao local encontrou o homem, com cerca de 40 anos, morto.

As autoridades acreditam que se tenha tratado de um homícidio devido ao quarto estar "repleto de sangue" e a vítima ter sido "morta à facada", pode ler-se nos orgãos de comunicação locais.

A identidade do homem ainda não é de conhecimento público e as autoridades também não conseguiram ainda averiguar a identidade do possível homicida, no entanto, a polícia continua a investigar o caso.