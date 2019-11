Quase 25 anos depois do último dérbi entre Benfica e Sporting para o campeonato nacional de basquetebol, as duas equipas voltaram a encontrar-se, agora na quinta jornada. E com o mesmo desfecho: o triunfo encarnado - é preciso recuar até outubro de 1987 para encontrar a última vitória dos leões na Luz para o campeonato. As águias, lideradas por Carlos Lisboa, venceram por 85-79, com Fábio Lima em plano de destaque e um Pavilhão da Luz com um ambiente típico dos grandes jogos.

O encontro foi bastante equilibrado, embora ao intervalo o Benfica já estivesse na frente (40-38) - com Fábio Lima com 100 por cento de eficácia em quatro triplos. No segundo tempo, o resultado acabou por ser ampliado: o Sporting ainda reduziu a desvantagem para três pontos nos instantes finais, mas o triplo que se seguiu para os encarnados arrumou definitivamente a questão.

O Benfica igualou assim o Sporting no primeiro lugar, com nove pontos, tantos quanto a Oliveirense. O FC Porto, que na semana passada bateu as águias, surge logo atrás, com oito pontos mas também menos um jogo, sendo a única formação ainda sem derrotas.