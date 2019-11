Já são conhecidos os convocados de Bruno Lage para a receção desta tarde do Benfica ao Rio Ave, e com uma grande novidade: Raúl de Tomás está fora. O avançado espanhol não faz parte do boletim clínico, onde consta apenas o nome de Rafa Silva (desinserção do adutor), pelo que a ausência se deve unicamente a opção técnica.

Fica assim bem visível a perda de estatuto de De Tomás aos olhos de Lage. Depois de ter iniciado a temporada como titular indiscutível, após ter sido contratado ao Real Madrid por 20 milhões de euros, o atacante foi perdendo terreno, fruto das exibições menos conseguidas e da ausência de golos (apenas um em 12 jogos): não é titular para a Liga há mês e meio e não foi utilizado nas últimas três jornadas, sendo preterido por Seferovic, Carlos Vinícius, Jota e até elementos teoricamente menos rotinados com a posição, como Gedson Fernandes ou Chiquinho.

A saída de Raúl de Tomás, por troca com o jovem lateral-esquerdo Nuno Tavares, é mesmo a única alteração na lista de 20 convocados em relação à partida de quarta-feira com o Portimonense, também na Luz. Também Caio Lucas, que já não foi chamado para esse encontro, volta a ficar de fora.

Lista de convocados

Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin

Defesas: André Almeida, Tomás Tavares, Jardel, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo e Nuno Tavares

Médios: Samaris, Taarabt, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Florentino Luís, Cervi e Chiquinho

Avançados: Seferovic, Carlos Vinícius e Jota