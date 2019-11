A África do Sul é a nova campeã do mundo de râguebi. Os springboks bateram Inglaterra por 32-12, na final disputada este sábado em Yokohama, no Japão, e conseguiram assim o terceiro triunfo na prova, depois de 1995 e 2007 - esta última precisamente frente aos ingleses -, igualando a Nova Zelândia.

Handre Pollard, autor de 22 pontos, foi a grande figura da partida, com a África do Sul a dispor de seis penalidades (10, 26, 39, 43, 46 e 58 minutos) e dois ensaios convertidos, conseguidos por Makazole Mapimpi (66') e Cheslin Kolbe (74'). Nos ingleses, só Owen Farrell conseguiu marcar, com quatro pontapés de penalidade, aos 23, 35, 52 e 60 minutos.

Na sexta-feira, refira-se, já havia ficado conhecido o terceiro classificado: a Nova Zelândia. Os All Blacks, vencedores das duas últimas edições, caíram nas meias-finais diante de Inglaterra e acabaram por vencer o jogo de consolação frente ao País de Gales (35-17).