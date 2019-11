Através do Facebook, os bombeiros de Samora Correia deram a conhecer uma história que terminou da melhor maneira. Tudo aconteceu depois de um cavalo ter caído no rio, tendo sido arrastado pelas fortes correntes durante mais de dois quilómetros, acabando por ficar preso no lodo.

"Por terra e por água, homens no lodo, enterrados até onde teve que ser, substituições por exaustão, para garantir que o cavalinho, já sem forças para lutar pela sua sobrevivência, se mantinha com a cabeça fora da lama", contam os bombeiros de Samora Correia.