O Flamengo até esteve a vencer por duas bolas a zero, com golos de Gabigol e Rodrigo Caio, mas acabou por permitir o empate com um golo apontado para lá dos 90 minutos do tempo regulamentar.

Ainda assim, a formação comandada por Jorge Jesus continua confortavelmente na liderança do campeonato brasileiro com mais oito pontos que o Palmeiras.