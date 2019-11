No próximo dia 14 de novembro irá decorrer a XXVI Conferência Anual do Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI) no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, sob o tema “O Caminho Correto e a Escolha Certa´. O IPAI é uma entidade profissional sem fins lucrativos, criada em 1992, que representa a profissão de Auditor Interno e promove a associação, formação e certificação de todos os profissionais e estudiosos de Auditoria Interna, nas organizações privadas, públicas e do chamado terceiro setor, sendo ainda a entidade que representa em Portugal o Institute of Internal Auditors (IIA).

À semelhança das edições anteriores, a conferência anual do IPAI terá várias apresentações e debates sobre as temáticas mais atuais e importantes para os profissionais de auditoria interna, bem como oradores com profundo conhecimento e experiência profissional, que permitirá o enriquecimento técnico e científico a todos os participantes. As temáticas abordadas e os oradores convidados para a conferência deste ano são os seguintes:

• Keep it under Control: Money Laundering Risk – Orador: José Manuel Quelhas, Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas;

• O Papel da Auditoria Interna nos novos Desafios da Corporate Governance – Orador: António Gomes Mota, Presidente da Direção do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG);

• A Importância da Auditoria Interna na Administração Pública e o Desafio das Novas Tecnologias – Orador: Pedro Ribeiro, Presidente do Conselho Administração do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca;

• Leveraging Technology to Detect Fraud, Waste and Abuse – Orador: Arlindo Oliveira, Presidente do Instituto Superior Técnico;

• Controlo e Supervisão de Auditoria Interna do ponto de vista Regulatório – Orador: Vítor Braz, Inspetor-Geral da Inspeção Geral de Finanças.

Na Conferência deste ano participarão, ainda, alguns parceiros do IPAI, nomeadamente a PwC e a Deloitte, que irão apresentar o tema “Data Analytics for the Small Audit”, e a KPMG e a EY, que irão abordar os “Hot topics for the 2020 Internal Audit”.

O evento deste ano servirá ainda para projetar e promover a Conferência Europeia de Auditoria Interna que irá decorrer em Portugal no próximo ano, numa organização conjunta do IPAI com a European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) que versará não só a temática de Auditoria Interna, mas também o Governo das Sociedades, a Gestão do Risco, Corporate Compliance, Inovação e Tecnologias de Informação, Combate ao fenómeno da Fraude, Ética nas Organizações e o Papel dos Reguladores e Legisladores.