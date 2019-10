Foi encontrado material de armamento, incluindo uma granada, num aterro intermunicipal em Mirandela.

De acordo com as Relações Públicas do Comando Distrital de Bragança da GNR, na terça-feira, as autoridades receberam uma denúncia "a dar conta de que estaria material de armamento no aterro", que recebe lixo de todos os 13 concelhos do distrito de Bragança.

No local, os militares "apreenderam e recolheram 57 munições de diversos calibres, uma granada, três cartuchos e três invólucros".

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mirandela.