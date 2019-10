O partido liderado por Pedro Santana Lopes anunciou, esta quinta-feira, que pediu audiências urgentes ao primeiro-ministro e ao Presidente da República para discutir “o tema do novo aeroporto” e a “opção entre Montijo e Alverca”.

No mesmo comunicado sobre a reunião da comissão executiva do Aliança, realizada na terça-feira, o partido informou que também vai constituir um grupo de trabalho sobre o tema da eutanásia. O objetivo deste grupo, liderado pela vice­-presidente, Ana Pedrosa Augusto, servirá “para fundamentar devidamente a posição” do partido.

Quanto à intenção de subida do salário mínimo em 2023, manifestada por António Costa no seu discurso de tomada de posse, o Aliança manifestou o seu total apoio. Na mesma nota, o partido considerou ainda “inaceitável que o governo deixe cair promessas eleitorais, principalmente a da reforma do sistema político, cuja urgência foi mais uma vez demonstrada com o baixo nível de participação nas Legislativas”.