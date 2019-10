A terceira edição do festival Mental vai ter início esta sexta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, em Lisboa, e irá decorrer também no Porto. Na capital, o festival irá durar até ao dia 16. No Porto, o festival irá decorrer nos dias 22 e 23 de novembro.

O intuito do festival Mental é “através de uma série de eventos integrados que incluem cinema, música, dança, teatro, artes plásticas, literatura e conversas temáticas (M-Talks)” ajudar a combater o estigma e falta de informação que existe sobre a saúde mental.

Serão exibidos 21 filmes, a partir do dia 7 de novembro, na sua maioria curtas metragens de ficção e documentário, em Lisboa. Skógafoss, do realizador Niels Bourgonje, irá dar inicio às sessões de cinema e Arrhythmia, um documentário do realizador iraniano Habib A. Moghimi, irá ser o último filme exibido, no dia 14 de novembro, no Cinema City Alvalade.. No Porto, os filmes serão exibidos no Auditório da Casa das Artes, nos dias 22 e 23 de novembro.

Também pela primeira vez irá ocorrer uma exibição de filmes de animação, o Mental Júnior. A pensar ainda nos mais pequenos, será exibida uma peça de teatro, Agir na Vida, da companhia Sem Tábuas, às 15h00 do dia 2, no Auditório Orlando Ribeiro, em Lisboa e Escada Acima… Escada Abaixo, às 17h00, no mesmo dia e local.

Haverá também sessões de cinema, seguidas de conversas com convidados especiais, a partir do dia 8 de novembro, em Lisboa. A primeira irá ocorrer por volta das 21h00 e irá focar-se no tema “Burnout” e será moderada por Paulo Dentinho.

Já o jornalista Frederico Duarte de Carvalho irá moderar uma conversa sobre o tema FOMO (“Fear Of Missing Out”) , no dia 9 de novembro. No dia seguinte, irá ocorrer uma conversa sobre “Demências”, moderada por Manuel Halpern.

No Porto as M-talks irão começar com uma discussão sobre “demências”, moderada por Daniel Catalão. No dia seguinte e último dia do festival será a vez da jornalista Susana Marvão moderar a conversa à volta do tema “Burnout”.