O Alverca continua a ser o fantasma da era Silas, que venceu todos os restantes encontros desde que rendeu Leonel Pontes no comando técnico do Sporting. Ainda assim, a derrota diante da equipa do Campeonato de Portugal continua a ser uma nódoa complicada de fazer sair, uma vez que o tropeção implicou a eliminação direta dos leões da prova em que defendiam o estatuto de atuais campeões.

Ainda assim, foi no último fim de semana que o conjunto verde-e-branco conseguiu o triunfo mais tranquilo, ao vencer por 3-1 na receção ao Vitória de Guimarães. Na noite desta quinta-feira, o Sporting volta a ter novo desafio a contar para o campeonato, com a deslocação até à Capital do Móvel, referente à nona jornada. Numa altura em que os leões ocupam a quarta posição na tabela, vencer é missão obrigatória para não perderem o balanço rumo ao lugares do pódio. Contudo, o emblema de Alvalade está longe de conseguir concentrar-se apenas nos desafios dentro de campo, com a direção de Frederico Varandas a ter de lidar com várias frentes.

Ainda na equipa de futebol, Wendel tornou-se a mais recente dor de cabeça para o clube, e tudo por causa de um jantar fora de horas. Depois de, na passada sexta-feira, ter infringido o regulamento interno do clube, que obriga a que os atletas estejam em casa às 23 horas, o médio brasileiro ficou de fora do encontro diante dos vimaranenses e foi temporariamente despromovido à equipa de sub-23 do clube.

Caso Wendel e o regresso dos bês Já durante a tarde de ontem, na antevisão à partida com os castores, Silas voltou a abordar este assunto e garantiu que continua a acreditar no valor do jogador. “Continuamos a acreditar nele e não é minha intenção perder Wendel. Sou das pessoas que menos gostam desta situação, que não foi criada por mim. Nós agimos pelos superiores interesses do Sporting”, assegurou o técnico, adiantando que não está fora das opções reintegrar o médio leonino na equipa principal. O caso Wendel conduz, de resto, a outro dos problemas presentes no reino do leão: a ausência de uma equipa B. Na época 2017/18, e depois de descer à iii divisão, a direção, ainda liderada por Bruno de Carvalho, optou por fazer desaparecer esta equipa para passar a disputar a Liga Revelação com os sub-23. Entretanto, esta quarta-feira, o regresso dos bês foi confirmado por Miguel Quaresma, responsável pela formação leonina. Por enquanto, falta perceber qual a competição que a equipa irá disputar, pelo que o clube de Alvalade se encontra em negociações com a Liga e com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). De acordo com Miguel Quaresma, a equipa precisa de um “espaço estimulante”, numa clara referência à segunda liga, de onde foi, de resto, despromovida antes da extinção.

Também este ponto já foi abordado pelo treinador leonino, que reforçou a importância da existência desta realidade para a evolução mais rápida dos jogadores. “Acho que a equipa B nunca devia ter acabado. O Campeonato de Portugal e a Segunda Liga são muito competitivos. São competições intermédias entre a Liga Revelação e a Primeira Liga. permitem aos jogadores evoluírem muito mais rápido. É uma pena que não exista, para podermos ter mais Pedro Mendes, Rodrigos ou Matheus Nunes, que vão acabar por aparecer”, analisou.

O Sporting lidera atualmente a Liga Revelação, com mais dois pontos do que o segundo classificado, o Benfica.

As Claques e a dupla jornada fora Fora dos relvados, a relação conturbada entre as claques e a direção de Frederico Varandas também constitui um problema para o emblema de Alvalade. Depois do fim dos protocolos, com efeitos imediatos, com os grupos organizados de adeptos (GOA), a contestação ao presidente leonino continua a fazer-se ouvir nos jogos do clube. Já durante esta semana, a claque Juventude Leonina mostrou-se disponível para dialogar com a direção dos leões, embora considere ilegal o fim dos apoios do clube. Através de um comunicado, este grupo organizado de adeptos considerou que a resolução do protocolo por parte do clube é ilegal, por a comunicação da resolução não cumprir os requisitos previstos e porque “nenhuma das razões invocadas encontra abrigo em algum facto”.

A posição da Juve Leo surge, de resto, dez dias depois do anúncio dos cortes das regalias atribuídas às claques. A separação cada vez mais evidente entre a atual direção e os GOA promete continuar a dar que falar e a ser tema em agenda nos trabalhos do clube.

Mas, pelo meio, os compromissos dentro de campo vão continuar a ser o principal teste, pelo menos aos olhos dos adeptos. De notar que o Sporting irá cumprir uma dupla jornada fora de portas uma vez que, depois de enfrentar os castores de Pepa, os leões deslocam-se, já este domingo, ao reduto do Tondela, em jogo referente à décima ronda da Liga portuguesa. A jornada abre, de resto, com a receção do Benfica ao Rio Ave, durante a tarde de sábado, enquanto o FC Porto defronta, também no domingo, o Aves, no Dragão.