“Jovem instruída procura correspondência com pessoa inteligente e culta”. Foi com este anúncio publicado no jornal Primeiro de Janeiro que a escritora Agustina Bessa-Luís encontrou o amor da sua vida. E era com anúncios destes que muitos encontravam a sua cara-metade para a vida, ou nem tanto. Mudam-se os tempos, mudam-se os meios. Agora não falta quem, para se casar, procure agências especializadas que têm nos seus quadros especialistas matrimoniais. A receita ganhou ainda outra dimensão com os programas televisivos que prometem juntar o par perfeito.

Desilusões amorosas, dificuldades em encontrar a pessoa certa, falta de tempo ou até o avançar da idade sempre contribuíram para muitos deixarem de acreditar no amor. Estes são alguns dos motivos que levam as pessoas a tentarem encontrar o amor de outras formas, com ajuda de especialistas, dos sites matrimoniais ou até de programas de televisão.

Mas pode mesmo a ciência ajudar a encontrar o amor? A resposta a esta pergunta não gera consenso, mas a verdade é que há cada vez mais pessoas a recorrer à ajuda de especialistas para encontrar a felicidade. Um pouco como acontece com o programa da SIC Casados à Primeira Vista.

Além dos programas de televisão, que cativam candidatos e telespetadores um pouco por todo o mundo, desenvolveram-se também várias agências matrimoniais. Um dos exemplos é a Amore Nostrum, que desde 2003 ajuda pessoas a encontrar o match perfeito com, garantem, uma taxa de sucesso muito elevada. E conta com mais de 20 mil clientes inscritos na base de dados, de norte a sul do país.

Com uma equipa maioritariamente constituída por psicólogos, esta agência matrimonial diz de sua justiça. “Todos os clientes passam por uma primeira consulta de análise de perfil, que tem como objetivo fazer o levantamento das suas características físicas, psicológicas, sociais, emocionais, e as mesmas características para o par ideal”. Depois deste processo terminado são realizados estudos de compatibilidade “e é sempre o cliente que escolhe a pessoa que quer conhecer, ainda que sempre com acompanhamento e aconselhamento”. Caso os clientes se escolham um ao outro, é marcado um encontro que vai decorrer nas instalações da empresa e na presença de um psicólogo ou consultor. “Os clientes recebem muita informação acerca do perfil da pessoa que vão conhecer, inclusivamente as características físicas”, garante a Amore Nostrum. “Antes de ocorrer a primeira apresentação existiu um trabalho de recolha de informação com o cliente acerca das suas próprias características e também acerca do perfil pretendido no seu par ideal, além de um estudo da sua personalidade”. É depois da conjugação destes dados que resulta o estudo de compatibilidade. Se tudo correr bem logo no primeiro encontro, o trabalho com esse possível futuro casal continua; se não, é retomado o trabalho com outra pessoa.

“De acordo com os resultados do nosso trabalho de união de casais, temos verificado que a união de duas pessoas compatíveis e com objetivos de vida comuns se tem mostrado duradoura e feliz”.

Mas encontrar o amor pode não estar acessível a todas as carteiras. Isto porque, segundo a Amore Nostrum, existem inscrições entre os 399 e os mil euros. E explica: “O valor do serviço pode variar de acordo com alguns fatores, com o número estimado de apresentações necessárias, o grau de dificuldade do caso em questão, a duração do serviço, o perfil da pessoa e de quem pretende conhecer”. E é na primeira consulta que todas as outras questões são esclarecidas.

Basta uma pequena pesquisa na internet para perceber que são vários os sites para encontrar o amor com a ajuda de psicólogos ou especialistas, diferentes daqueles onde apenas se procura um companheiro, como o Tinder.

Um dos mais recentes exemplos é a Match74, fundada, no início deste mês, por um dos especialistas do programa Casados à Primeira Vista, Eduardo Torgal. “Sem jogos, sem máquinas a testar relações. Aqui não há algoritmos, fotos falsas ou encontros frustrantes. Dedicado a pessoas reais que querem relações reais”, lê-se no site. A empresa vai avaliar e acompanhar os futuros casais de forma a conseguir encontrar o match perfeito. Sessões presenciais, reuniões, sessões de dating, programas online e workshops são alguns dos serviços prestados. Neste caso, o início do processo tem um investimento de 140 euros.

Sucesso comprovado

A segunda edição do programa Casados à Primeira Vista, transmitido pela SIC – que teve início a 13 de outubro –, começou logo com o pé direito. O programa tem vindo a liderar no universo dos canais generalistas, em todos os programas que transmite: os episódios de domingo e ainda os dois programas (diário e extra) que transmite todos os dias.

Ao i, a SIC explica que o programa de domingo de Casados à Primeira Vista está a liderar, no universo dos canais generalistas, com 24,4% de share e 11,6% de audiência média, o que corresponde a mais de 1,1 milhões de telespetadores.

Ao fim de duas semanas a edição do Casados à Primeira Vista transmitido antes do Jornal da Noite (19h30) está com 20,1% de share e 8,7% de audiência média, valor que corresponde a mais de 824 mil telespetadores.

A tendência de liderança continua no programa que é transmitido às 23h00: lidera, no universo dos canais generalistas, com 24,6% de share e 8,7% de audiência média – cerca de 826 mil telespetadores. O sucesso de audiências está garantido, mas os casais que se casaram no programa tiveram uma vida conjugal muito curta. E alguns nem a vias de facto chegaram, segundo os testemunhos...