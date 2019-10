Uma mulher ficou soterrada, mas sem gravidade, durante a tarde desta quarta-feira, em Lousada, no distrito do Porto.

O acidente ocorreu ao início da tarde, na sequência de um aluimento de terra ocorrido na freguesia da Ordem, do concelho de Lousada.

A vítima, de 57 anos, encontrava-se dentro da viatura onde circulava, que ficou consideravelmente danificada. Apesar do cenário aparatoso, a condutora sofreu apenas ferimentos ligeiros, segundo revela o jornal Terras do Vale do Sousa.

Os Bombeiros Voluntários de Lousada, com sete elementos apoiados por uma ambulância e um veículo de socorro e de assistência tático socorreram a vítima, tal como a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM estacionada no Hospital de Penafiel, tendo a ocorrência sido registada pela GNR de Lousada.