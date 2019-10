Desde o início do ano foram destruídos 405 ninhos de vespa asiática no concelho de Baião, no distrito do Porto. A autarquia informou ainda, esta quarta-feira, que este número corresponde a cerca do dobro dos ninhos destruídos durante o ano passado.

Todas as medidas de segurança necessárias são asseguradas, de forma a “evitar colocar em risco as populações”, pode ler-se no comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a câmara, as operações são realizadas pelas corporações de Baião e de Santa Marinha do Zêzere, que estão “capacitados e protegidos para o efeito, com equipamento de proteção”, segundo a mesma nota.