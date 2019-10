A Direção-Geral de Saúde (DGS) recomendou, esta quarta-feira, que apenas quem viaje para a Arábia Saudita e algumas zonas de África tome vacina para a meningite W, que entretanto esgotou nas farmácias.

Depois de o Jornal de Notícias ter avançado que o aumento dos casos de meningite W esgotou as vacinas nas farmácias, Graça Freitas deixou uma mensagem de “tranquilidade para os portugueses”. A Diretora-Geral garantiu que os casos de meningite estão a ser acompanhados e que não há qualquer rotura no fornecimento das vacinas que protege do serotipo W da meningite, que não faz parte do Programa Nacional de Vacinação (PNV). Graça Freitas esclareceu que apenas houve uma interrupção.

A responsável sublinhou que a DGS, o Infarmed e o INSA (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge) estão “constantemente a monitorizar a doença” e que o comportamento “deste serótipo [w], tanto em gravidade como letalidade, é muito semelhante ao do setrótipo C”, para o qual existe uma vacina no PNV.

O facto de alguns pediatras estarem a recomendar a vacina levou Graça Freitas a alertar para o facto de os antibióticos e vacinas, que chama de “armas terapêuticas” são para ser usados com muita “parcimónia”.

Em relação à vacina que sofreu uma interrupção no fornecimento, é esperado que esteja disponível nas farmácias a partir de segunda-feira.