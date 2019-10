Assim que em abril deste ano começaram a estrear-se os episódios da última temporada de A Guerra dos Tronos, não faltaram críticas à forma apressada com que David Benioff e DB Weiss puseram termo à série nessa derradeira oitava temporada. A história do copo de café esquecido em cena seria apenas o início de uma revolta entre os fãs que, no final, culminaria com o lançamento de uma petição para que fosse dado um outro fim à história.

Com essa oitava temporada mais do que encerrada, os fãs de A Guerra dos Tronos voltam agora a insurgir-se nas redes sociais contra os seus criadores, que acreditam terem apressado a conclusão da série para poderem entregar-se a um outro projeto, para a Lucasfilm: uma nova trilogia de Star Wars anunciada em fevereiro de 2018, paralela à saga iniciada em 1977 com Star Wars: A New Hope, de George Lucas (retomado em 2015 com O Despertar da Força, de J.J. Abrams), que se completará com o filme que se estreia a 20 de dezembro próximo com Star Wars: Rise of Skywalker, também com realização de J. J. Abrams. Isto quando a dupla de criadores acaba de anunciar que vai abandonar o projeto de Star Wars. O primeiro filme da trilogia na qual David Benioff e DB Weiss estavam a trabalhar tem estreia marcada para dezembro de 2022. Os outros dois filmes haveriam de estrear em 2024 e em 2026. Segundo a Variety, que confirmou a notícia da saída dos criadores de A Guerra dos Tronos do projeto com produção da Lucasfilm, está agora por esclarecer se as datas de estreia se mantêm.

O abandono do projeto foi explicado por David Benioff e DB Weiss num comunicado: “Adoramos o Star Wars. Quando o George Lucas o construiu, construi-nos também”, afirmam na nota citada pela imprensa especializada, para acrescentar: “Falar com ele sobre o Star Wars e com a atual equipa foi o desafio de uma vida, e estaremos sempre em dívida para com a saga que mudou tudo. Mas o dia tem tantas horas que sentimos que não conseguiríamos fazer justiça nem ao Star Wars nem aos nossos projetos na Netflix”.

Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, reagiu dizendo que “David Benioff e o Dan Weiss são contadores de histórias incríveis”. E deixou uma porta aberta para um eventual regresso: “Esperamos incluí-los na jornada mais adiante, quando conseguirem libertar-se da sua ocupada agenda para se focarem no Star Wars”.

Menos bem reagiram os fãs de A Guerra dos Tronos, convictos de que o final dado à série adaptada dos livros George R. R. Martin foi apressado pela pressão da preparação da trilogia de Star Wars a que acabam de renunciar. “Acabaram com os seus fãs assim que saíram pela porta”, escreveu um fã no Twitter. Outro ainda comentou, dando voz à que parece ser a causa para a indignação geral: “Não admira que as duas últimas temporadas [de GOT] tenham, sido uma porcaria [shitshow]”.