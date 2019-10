A zona do Grande Porto esteve sob chuva intensa, o que acabou por provocar dezenas de ocorrências, quase todas relacionadas com inundações e entupimento de sarjetas, segundo os bombeiros.

Entre as 8h e as 10h30 saíram várias viaturas de bombeiros para lidar com mais de duas dezenas de ocorrências, sendo que há outros pedidos que não foram ainda atendidos, segundo o Jornal de Notícias.

"Todas as situações se relacionam com inundações em habitações e via pública, provocadas em muitos casos pelo entupimento de sarjetas com as folhas de árvores", adiantou fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Os Sapadores de Gaia referiram, os bombeiros de Matosinhos e o CDOS do Porto também fizeram relatos semelhantes: várias ocorrências motivadas pelas condições climáticas.

Sublinhe-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu, esta quarta-feira, o aviso amarelo de chuva por vezes forte e persistente ao distrito do Porto que se junta assim a Braga, Viana do Castelo e Vila Real.