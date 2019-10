Um veículo ligeiro caputou esta manhã na localidade de Vide, em arganil, o que provocou a morte de um homem de 62 anos, que se encontrava sozinho no carro.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra, o capotamento não envolveu mais nenhum veículo e acabou por não afetar a circulação do trânsito. Quanto ao homem de 62 anos, a sua morte foi declarada ainda no local.

Pelas 9h30 encontravam-se no local 11 operacionais da GNR e dos Vombeiros de Coja, que foram alertados para a ocorrência por volta das 8h.

Será ainda aberto um inquérito para apurar as causas deste acidente que resultou numa vítima mortal.