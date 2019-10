Casaco “cardigan” usado no concerto MTV Unplugged - Vendido por 301,101€

Este casaco tornou-se no último sábado, 26 de outubro, a peça de malha mais cara de sempre a ser vendida num leilão. Utilizada no MTV Unplugged, foi considerado pelo presidente da Julien’s Auction, casa de leilões especializada em memorabilia de celebridades, como o “santo graal” entre as peças que o músico usou. O casaco tem queimaduras de cigarro, uma nódoa e a última vez que foi lavado foi em 1993.

Fender Mustang personalizada com carta de Courtney Love - Vendido por 306.510€

A guitarra mais associada ao líder dos Nirvana, este modelo azul celeste (para esquerdinos) foi construído especificamente para o músico, que a utilizou em 1993, no tour de promoção de In Utero, terceiro e último álbum dos Nirvana. Courtney Love, esposa de Cobain e líder da banda Hole, ofereceu esta guitarra a um fã três meses após a morte do marido. Antes de ser colocada para leilão, estava em exibição no museu do Rock & Roll Hall of Fame, em Cleveland, Ohio (EUA).

Casaco de veludo utilizado por Kurt Cobain - Vendido por 78.430€

Casaco que o músico utilizou em palco durante um dos seus mais memoráveis concertos, o MTV Live and Loud em Seattle, no dia 13 de dezembro de 1993. Esta atuação foi, em agosto do presente ano, disponibilizada quase na integra (ficou a faltar uma das 17 músicas, a versão de ‘The Man Who Sold The World’, de David Bowie) no YouTube e editado em vinil pela primeira vez.

Fender Jag-Stang personalizada com o desenho original - Vendido por 84.515€

Esta guitarra personalizada é um híbrido entre dois modelos da marca Fender, Jaguar e Mustang. Apenas foram construídos dois protótipos desta Jad-Stang que se fez acompanhar com um desenho feito por Kurt Cobain, onde detalhava os pormenores que pretendia. Assinou como “Kurdt Kobain”.

Casaco usado na última sessão fotográfica - Vendido por 67.612€

Mais uma peça de vestuário icónica, este casaco “cardigan” foi utilizado por Kurt Cobain na sua última sessão fotográfica no verão de 1993 com o fotógrafo Jesse Frohman para promover o álbum In Utero. A sessão era para ter acontecido no Central Park na cidade de Nova Iorque, mas devido a uma indisposição acabou por realizar-se na cave do hotel onde a banda ficou hospedada. Depois de chegar três horas atrasado à sessão, a primeira coisa que o músico pediu foi um balde para vomitar.

Guitarra destruída em palco - Vendido por 73.246€

Guitarra utilizada em tour durante o verão de 1990, antes da febre de ‘Smells Like Teen Spirit’ ter catapultado a banda para um nível de fama inimaginável. Esta Aria Pro II Cardinal Series foi usada (e destruída) pela última vez a 22 de setembro de 1992 num concerto que fazia parte do Motorsports International Garage. A banda atuou perante cerca de 1500 pessoas - até à data, o maior concerto que já tinham dado. No final do concerto o segurança do evento, Richard Newland, ficou com a guitarra depois de Kurt ter retirado os pickups do instrumento, dando-lhe a aparência despida que ainda hoje tem.

Prémio MTV Video Music Award - Vendido por 56.343€

Este “moonman”, troféu dos MTV Video Music Awards, foi entregue ao músico na categoria de “Melhor Novo Artista” pela música ‘Smells Like Teen Spirit’, em 1992. Esta cerimónia foi memorável devido à rivalidade entre os Nirvana e os Guns n’ Roses, com Axl Rose a ameaçar verbalmente Kurt (que tinha a filha com menos de um ano nos braços). Alegadamente este prémio era utilizado pelo músico como um batente de porta para a sua casa de banho.



Setlist num prato de pizza - Vendido por 20.193€



Um dos objetos mais curiosos a ser leiloado. Antes do concerto no clube 9:30, Kurt jantou pizza num prato de papel e, depois de a comer, escreveu a setlist do concerto no mesmo. Vinte e nove anos depois, este prato foi doado por Johnny Riggs, que atuou antes dos Nirvana, que por sua vez atuaram antes da banda Loop (os cabeças de cartaz dessa noite). Riggs descreveu este artigo como “um pedaço de história”.

*Texto editado por José Cabrita Saraiva