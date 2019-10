A PSP de Viseu anunciou, esta terça-feira, ter detido um jovem de 20 anos, junto a uma escola, depois de agredir um agente daquela força de segurança. Em comunicado, as autoridades referem que o agente se encontrava dentro do interior de um estabelecimento de ensino, no âmbito do Programa Escola Segura. “Foi surpreendido com gritos do exterior, pelo que, de imediato, foi ao local e verificou que ocorriam agressões”, refere o comunicado, citado pelo jornal Correio da Manhã.

Segundo a mesma publicação, quando o agente chegou ao local de onde vinham os gritos, “o suspeito reagiu com violência” contra o agente, colocando-se depois em fuga “para o interior da escola”.

Já dentro do estabelecimento, o suspeito terá agredido um aluno ”e novamente o agente policial, tendo este, através do uso da força estritamente necessária, cessado as agressões” e detido o jovem agressor.