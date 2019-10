A empresa Stelia Aerospace vai investir mais de 40 milhões de euros numa unidade de montagem em Santo Tirso. A empresa francesa, que fabrica assentos de piloto e de passageiros de primeira classe e executiva, prevê criar 240 postos de trabalho, 30 dos cais altamente qualificados.

A empresa do setor aeronáutico referiu, em comunicado, que “a abertura desta nova linha de montagem em Santo Tirso, no distrito do porto, completará e reforçará a sua configuração industrial”. Depois se instalar em França, Marrocos, Tunísia, e América do Norte, a empresa cria esta linha de montagem em Portugal, que “desenvolverá as atividades de assemblagem de subconjuntos de estruturas aeronáuticas, as quais serão depois exportadas para as unidades da STELIA Aerospace de Méaulte e Rochefort, em França, para aí serem integradas”. A Stelia Aerospace prevê começar no final deste ano e aumentar “progressivamente para atingir a velocidade cruzeiro até 2023”.

Portugal foi escolhido para este investimento devido à “relevante experiência no setor aeronáutico, a disponibilidade de talento, a integração na Zona Euro e a proximidade geográfica com as localizações francesas da STELIA Aerospace, permitindo uma otimização dos fluxos logísticos”.

Em todo o mundo, a empresa tem sete mil funcionários e atinge uma faturação de 2,2 milhões de euros. Segundo o jornal Expresso, Portugal queria este projeto há vários anos, tendo sido o país escolhido entre dois concorrentes do Leste da Europa.