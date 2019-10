Os chefes de Equipa de urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, pediram ajuda à Ordem dos Médicos, avança a SIC Notícias esta terça-feira.

Segundo a estação televisiva, os médicos consideram que as urgências daquela unidade hospitalar não têm condições para garantir a segurança no tratamento dos doentes.

Recorde-se que só no mês de outubro, a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta já esteve encerrada quatro vezes.

O presidente do conselho de administração daquele hospital, Luís Amaro, tinha tentado solucionar a falta de pediatras com um protocolo com a União de Misericórdias, que não deverá acontecer.

Este fim de semana, o responsável admitiu que a urgência só deverá voltar à normalidade dentro de seis meses.

No Garcia de Orta trabalham 28 médicos pediatras, apenas sete fazem urgência, e destes, apenas quatro podem fazer noites, uma vez que têm menos de 55 anos.