A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou 375 mil euros em coimas no terceiro trimestre deste ano, no âmbito de 16 processos de contraordenação. Os dados foram avançados ontem pelo regulador.

Dos 16 processos totais em que a CMVM decidiu, 10 foram por violação dos deveres de intermediação financeira, dois por violação dos deveres de informação ao mercado, um por violação de deveres de negociação em mercado, um por violação de deveres na atividade dos organismos de investimento coletivo, um referente à atuação dos auditores e um relativo à atuação dos peritos avaliadores de imóveis, acrescenta a informação.

Ainda entre julho e setembro foram abertos 15 processos de contraordenação, pelo que no final de setembro a CMVM tinha em curso 89 processos de contraordenação.

As coimas aplicadas pela CMVM não servem de receita, uma vez que vão para o Sistema de Indemnização aos Investidores, com exceção dos valores que digam respeito a violações do regime jurídico de supervisão de auditoria.