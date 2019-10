Tradicionalmente, acredita-se que a abóbora estimula o intelecto e induz a calma. Também é utilizada para alguns desequilíbrios mentais e para reduzir o stresse e a agitação.

Na nutrição aiurvédica, a abóbora é desintoxicante e ajuda a limpar a bexiga e os órgãos circundantes. O elemento terra predomina na abóbora, tornando-a um ingrediente pesado e nutritivo. Essa qualidade da terra confere à abóbora o seu efeito relaxante natural, sendo usada como um sedativo natural.

E sendo um daqueles ingredientes tão versáteis, devo confessar que para mim não há nada melhor que uma sopa quentinha para confortar o corpo e a alma num dia de outono, para trazer a sensação de calma à mente e tranquilizar os pensamentos agitados.

Sopa Reconfortante de Outono

Ingredientes

300 g de abóbora cortada em pedaços pequenos (usei restos de abóbora)

½ copo de lentilhas vermelhas

1 batata-doce pequena

1 cenoura

2 talos de aipo

½ pimento vermelho (reserve um bocado para o empratamento)

½ cebola

1 talo de alho-francês sem rama

1 pedaço de gengibre

Sementes de mostarda

Sementes de dhana

1 dente de alho picado

Ghee

Pau de canela

Pimenta-preta de moinho q.b.

Flor de sal q.b.

Método

Num tacho, salteie as sementes. Coloque de seguida o alho, o gengibre, a cebola, o alho-francês e o pau de canela, e deixe suar. De seguida incorpore os primeiros seis ingredientes em lume brando, acrescente 1 l de água quente e deixe cozinhar entre 15 e 20 minutos. Triture, mas deixe alguns pedaços, e ajuste os temperos. Sirva com topping de pimentos vermelhos e coentros picadinhos, e regue com um generoso fio de azeite.