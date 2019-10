O Papa Francisco mudou, esta segunda-feira, o nome do Arquivo Secreto do Vaticano para “Arquivo Apostólico do Vaticano”. O papa mudou o nome, oficialmente, para que não houvesse conotações “negativas” associadas ao seu nome.

O chefe da Igreja Católica observou que o arquivo está há muito tempo aberto a estudantes. Francisco decretou que a partir do dia 2 de março de 2020 os arquivos do Papa Pio XII, acusado de não falar do holocausto, vão ser de livre consulta para os investigadores.

O arquivo contém informação sobre a vida universal da igreja, desde o século VIII até ao presente. São 600 coleções diferentes que percorrem 85 quilómetros de prateleiras.

Nas salas do Palácio Apostólico há manuscritos banhados a ouro e autos da Inquisição sobre o julgamento de Galileu Galilei guardados em salas onde é controlada a humidade.