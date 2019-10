Foi aberto um inquérito, por parte do Departamento de Investigarão e Ação Penal (DIAP) do Porto, à construção da ala pediátrica do Hospital São João, cuja empreitada arrancou no dia 1 de outubro.

"Encontra-se [construção da ala pediátrica] em investigação no DIAP do Porto, não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça", avançou a Procuradoria-Geral da República (PGR) à agência Lusa, esta segunda-feira.

A agência noticiosa entrou ainda em contacto com o centro hospitalar, que disse não comentar processos que estão em segredo de justiça.

Recorde-se que as obras arrancaram no passado dia 1 de outubro e deverão chegar ao fim no prazo de 18 meses. O projeto de construção da ala pediátrica existia há 10 anos e, até então, o serviço funcionava em contentores.

As 98 camas que a unidade vai disponibilizar vão estar distribuídas por sete pisos, dois dos quais subterrâneos. Situada no edifício principal, vai acolher as especialidades de medicina intensiva, neonatologia, oncologia, cardiologia e cirurgia pediátrica. A primeira unidade de queimados pediátricos da zona norte vai também situar-se neste espaço.

O orçamento para a construção da obra é de 25 milhões.