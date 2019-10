Donald Trump disse, esta terça-feira, que considerava divulgar imagens da operação que levou à morte do líder do auto-proclamado Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. Depois de ter discursado na televisão, onde explicou como as forças militares norte-americanas encurralaram o líder do Daesh, fazendo com que detonasse um colete suicida, o Presidente dos Estados Unidos continua a tweetar sobre o assunto.

“O nosso país está a ir bem. Até matou o assassino do ISIS que se procurava há muito, Al-Baghdadi. Nós estamos mais fortes do que nunca, com muito potencial. Aproveitem”, escreveu Trump, esta terça-feira.

Durante uma visita à Base Aérea Militar de Andrews, no estado norte-americano de Maryland, Trump disse aos jornalistas, durante a manhã, que a operação que decorreu no domingo de madrugada foi uma mostra “da fantástica inteligência, poder militar e coordenação” das tropas norte-americanas, acrescentado que estava a pensar divulgar algumas das imagens.