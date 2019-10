Os mimos de António Costa para os amigos

Compete ao Governo e ao setor privado tudo fazerem para aproximarem o salário mínimo dos 900 euros o mais rápido possível. Para isso é preciso mudar muitas mentalidades e incutir quer nos trabalhadores quer nos patrões uma filosofia de competitividade que permita aos empresários fazerem uma melhor distribuição da riqueza

A promessa de António Costa de aumentar para 750 euros o ordenado mínimo até ao fim da atual legislatura é uma notícia simpática mas que fica muito aquém do que as pessoas precisam para terem uma vida condigna – porém, diga-se que António Costa ficará como o primeiro-ministro que mais aumentou o salário mínimo. Compete ao Governo e ao setor privado tudo fazerem para aproximarem o salário mínimo dos 900 euros o mais rápido possível. Para isso é preciso mudar muitas mentalidades e incutir quer nos trabalhadores quer nos patrões uma filosofia de competitividade que permita aos empresários fazerem uma melhor distribuição da riqueza. Penso mesmo que o salário mínimo devia ser meramente indicativo. Só que, para isso acontecer, os trabalhadores têm de produzir mais e melhor para depois exigirem melhores ordenados. Não é preciso fazer um grande estudo sociológico para perceber que existe uma certa cultura de laxismo em muitas atividades. Quem não conhece repartições de finanças onde há trabalhadores que apenas deixam passar o tempo enquanto outros se dedicam a serem úteis e profissionais? Quem nunca entrou num supermercado e ouviu funcionários a falar, quando não a gritar, uns com os outros como se estivessem numa tasca de um campo dos distritais? Em vez de procurarem contribuir para o sucesso da empresa, preocupam-se em criar mau ambiente, transformando uma ida às compras num filme de segunda categoria. Os exemplos não faltam. O que é preciso é mudar esta mentalidade e, depois de apresentar resultados, exigir que os lucros sejam mais bem divididos. Melhor do que um salário mínimo é um ordenado condizente com uma vida digna.

P. S. É óbvio que no programa do Governo está um namoro claro aos partidos da geringonça, a que se somam o PAN e o Livre. Costa não brinca em serviço e quis fazer uma ação de charme com todos eles. E assim será no futuro. Miminhos para todos os partidos, dependendo da ocasião.