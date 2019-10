Durante a madrugada de ontem, um despiste no concelho de Redondo, distrito de Évora, provocou a morte a três jovens que tinham entre 19 e 23 anos. No acidente estiveram envolvidas seis pessoas, todas com menos de 30 anos e provenientes de Reguengos de Monsaraz e de Évora.

O alerta foi dado às autoridades por volta das cinco da manhã, junto à barragem da Vigia, e a Polícia Judiciária já está a investigar o acidente, cujas causas estão ainda por apurar. Neste momento existem duas hipóteses: a de ocupação indevida, já que o veículo era apenas de dois lugares e poderá ter transportado seis passageiros, e a de despiste e posterior atropelamento.

Do acidente resultaram também três feridos – um deles em estado grave. Os três jovens que sofreram ferimentos foram transportados para o Hospital do Espírito Santo de Évora e ontem, ao final da tarde, dois deles – com 23 e 24 anos –, que apresentavam apenas ferimentos ligeiros, tiveram alta hospitalar, permanecendo apenas um dos jovens internado.

A Estrada Regional 381, onde ocorreu o acidente, esteve ontem cortada ao trânsito para trabalho de investigação e reabriu já depois das 17 horas. Além de elementos da Polícia Judiciária, as operações de socorro mobilizaram 35 bombeiros voluntários de Redondo e de Reguengos de Monsaraz e elementos da Guarda Nacional Republicana e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).