Um jovem de 15 anos morreu debaixo de um trator que estaria a conduzir, ao início da tarde deste domingo, em Fermentões, concelho de Guimarães, distrito de Braga.

A ocorrência verificou-se na rua do Loureiro, em Fermentões, cerca das 15h30, não estando ainda apurado se era o menor que conduzia o trator, numa zona de monte.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a Ambulância de Emergência Médica (AEM) do INEM, ambas estacionadas no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, foram ao local, mas já não conseguiram reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.