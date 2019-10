Um tiroteio durante uma festa no Texas, na cidade de Commerce, culminou em dois mortos e 14 feridos, avança a WFAA-TV. De acordo com a mesma fonte o atirador fugiu do local e ainda não foi detido pelas autoridades.

A publicação avança que o tiroteio ocorreu por volta das 00h00 locais (5h00 em Portugal Continental) num espaço chamado The Party Avenue, onde na altura centenas de estudantes da Texas A&M University assinalavam o regresso às aulas.

Segundo testemunhas os primeiros disparos foram ouvidos depois a polícia ter chegado ao local após queixas de estacionamento ilegal.

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.



What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX