A GNR de Setúbal levou a cabo na madrugada deste sábado uma operação no parque de estacionamento da praia da Figueirinha com vista a impedir a realização de corridas de carros ilegais naquela zona.

Através de um comunicado enviado às redações, a GNR de Setúbal dá conta da apreensão de 19 carros numa corrida na Estrada Nacional 379-1, perto do parque de estacionamento da praia da Figueirinha.

No local estavam cerca de 300 viaturas “com espectadores e veículos a ocupar a via pública, no parque de estacionamento da praia da Figueirinha, bem como nas bermas da EN 379 - 1, provocando graves constrangimentos à fluidez de tráfego rodoviário, pelo que a intervenção da Guarda Nacional Republicana permitiu a desocupação das referidas vias e o restabelecimento da normal circulação”.