Foi aprovado, este sábado, após o primeiro Conselho de Ministros, o programa do Governo.

O documento será enviado ainda este sábado para a Assembleia da República e discutido na quarta e quinta-feira da próxima semana.

"O Conselho de Ministros, em reunião realizada hoje na Presidência do Conselho de Ministros, procedeu à discussão e aprovação do Programa do Governo, que será remetido à Assembleia da República nos termos constitucionais", lê-se no comunicado do Executivo de António Costa.

Recorde-se que o Conselho de Ministros aconteceu depois da tomada de posse do novo Governo. Após a cerimónia na Ajuda, todos os 70 governantes embarcaram em três autocarros elétricos da Carris, rumo à Presidência do Conselho de Ministros, onde tiraram a foto de família.