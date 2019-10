Valentina, a filha mais nova de Katia Aveiro continua a derreter os seguidores. A mãe não deixa de partilhar os momentos com a filha e mostra-se encantada com esta nova fase da sua vida.

Desta vez, a irmã de Cristiano Ronaldo quis demonstrar que é uma “mãe galinha” e decidiu brincar, pedindo ajudar para encontrar uma babysitter para a bebé, que tem quase dois meses.

“Procuro bábá que se queira colar em mim 24 horas por dia, viajar para onde eu for, dormir no quarto do lado do meu… todas as horas que eu estiver executando algum trabalho ou fazendo outras coisas que não possa lhe dar atenção ”, começou por escrever, explicando que Valentina gosta de a ver “o tempo todo” e, por isso, a ama terá que ter o seu “cheiro, “olhar”, “a mesma voz ao cantar” e claro, “a mesma forma de amar”.

“Difícil não é?? alguém mais aí ficou mãe galinha ( como se diz em Portugal )? ou mãe grude ( como se diz no Brasil)???”, perguntou, reforçando no final do texto que se tratava apenas de uma brincadeira e pedindo que não lhe enviassem currículos.

“Por favor !!!! Não me mandem currículos nem pedidos de empregooooo eu fiz tanta exigência porque sei que ninguém está á altura da mãe… leiam até ao fim sempre. Obrigada na mesma”, rematou.

Houve quem decidisse entrar na brincadeira, mas a irmã de Cristiano Ronaldo não gostou que fizessem referência ao jogador.

“Já estava me mudando para Portugal. Só o facto de um dia conhecer o CR7 seria um sonho”, escreveu uma seguidora.

“Então minha linda nunca serias contratada. O problema de muita gente é esse mesmo ..deslumbram-se com o nome e esquecem-se que existe outra vida além do CR7..que pena”, respondeu Katia Aveiro.