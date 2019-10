É na Premier League que pode ser encontrado o jogo grande do cartaz deste fim de semana. Em boa verdade, também a Liga espanhola prometia um super clássico em Camp Nou, que foi entretanto adiado na sequência dos incidentes na Catalunha – já lá vamos.

Como tal, Inglaterra será mesmo o palco maior entre os campeonatos europeus, com Anfield Road a receber um duelo verdadeiramente digno de uma final da Champions. Liverpool e Tottenham, finalistas da última edição da prova milionária, encontram-se este domingo, na casa do primeiro, na jornada 10 da competição, que os reds vão dominando por completo.

Ainda sem derrotas no campeonato, a equipa de Jürgen Klopp chega a este encontro com um registo impressionante de oito vitórias e apenas um empate – a primeira vez que perdeu pontos aconteceu, aliás, no último fim de semana, quando empatou a uma bola em Old Trafford, diante do Manchester United. Ainda assim, os reds lideram de forma destacada a competição, com 25 pontos, mais seis do que o segundo classificado City, e a 13 (!!) dos spurs, sétimos na tabela.

O conjunto de Mauricio Pochettino segue naturalmente com a pressão extra de vencer, num momento em que perder pontos parece evidenciar cada vez mais a falta de bilhete nos lugares da frente deste comboio.

Mais: o Tottenham continua, de resto, a querer vingar o resultado da final europeia, que perdeu, recorde-se, por 2-0, desperdiçando a oportunidade de conquistar a primeira Champions da história do clube.

Além disso, também o técnico argentino continua à procura de alcançar o primeiro troféu ao serviço do emblema londrino, que lidera desde maio de 2014.

Já o seu homólogo alemão tem na lista de desejos levar até Anfield um troféu que não se vê há três décadas, uma vez que os reds não vencem o campeonato inglês desde 1889/90. Apesar disso, Klopp já deu motivos para sorrir. Além da conquista da Champions 2018/19, este ano, o Liverpool já venceu a Supertaça Europeia.

FC Barcelona-Real Madrid adiado É oficial: o jogo entre o FC Barcelona e o Real Madrid foi adiado para 18 de dezembro. A decisão prende-se com a tensão social e política que se vive na Catalunha.

A data inicial para o clássico referente à décima jornada da Liga espanhola era 26 de outubro (este sábado), mas, “por motivos excecionais”, o Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) concordou em reagendar a partida. Já durante o dia de ontem, a Liga Espanhola confirmou que vai agir judicial e administrativamente contra esta decisão. Para o organismo a medida da RFEF causa “um dano irreparável ao futebol espanhol” e “viola o regulamento de comercialização conjunta dos direitos audiovisuais, os compromissos com os operadores televisivos e a integridade da competição”.