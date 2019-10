1. Os criadores

A banda desenhada Astérix foi criada pelo argumentista René Goscinny (1926-1977) e pelo desenhador Albert Uderzo (n.1927). Conheceram-se em 1951 nos escritórios da World Press Paris onde formaram uma grande amizade. Em 1959, fundaram Pilote, semanário destinado à partilha de banda desenhada onde Astérix aparece pela primeira vez. A dupla é ainda responsável pela criação de Humpá-Pá, João Pistolão e Luc Junior.

2. Nasce Astérix

A criação de Astérix remonta a 1959, na varanda do apartamento de Uderzo. A dupla necessitava de criar uma serie de BD que fosse não só original, mas também uma representação da cultura francesa. Enquanto revistavam a história do seu país foi o período gaulês que conquistou os artistas. Acabaram por conceber a aldeia (sem nome) gaulesa que seria a última e única a resistir ao domínio romano devido a uma poção criada pelo druida Panoramix que lhes confere uma força sobre-humana.



3. A primeira BD

Astérix fez a sua estreia a 29 de outubro de 1959 nas primeiras pranchas da revista Pilote e foi um sucesso imediato, com os cerca 300 mil exemplares impressos para o número de estreia a esgotarem. Em 1961 é publicado o primeiro volume intitulado Asterix o Gaulês, uma compilação das tiradas editadas na revista Pilote desde a sua estreia até à edição 38 (14 de julho de 1960). No total foram publicados 38 livros do Astérix oficiais e estima-se que já tenham sido vendidos mais de 377 milhões de álbuns em todo o mundo.



4. A chegada ao Cinema

No total, foram feitos 4 filmes live-action e 10 filmes de animação. O filme com melhores valores nas bilheteiras foi Astérix nos Jogos Olímpicos (2008), com Gérard Depardieu no papel de Obélix (representou este papel nas quatro adaptações) e Clovis Cornillac como Astérix, Zinédine Zidane ainda deu uma perninha numa participação especial. No entanto, a adaptação mais icónica foi Missão Cleópatra (2002) com uma memorável performace de Monica Bellucci no papel da rainha do Egipto.



5. A passagem do testemunho

A 5 de novembro de 1977, René Goscinny morre, aos 51 anos, vitima de um ataque cardíaco. Albert Uderzo continuou a trabalhar sozinho, assumindo também a função de escritor, até 2009, ano em que vendeu os direitos das personagens ao grupo de media Hachette. Em 2011 anunciou que ia reformar-se. Atualmente, os livros são escritos por Jean-Yves Ferri e desenhado por Didier Conrad, que se mantêm fiéis ao estilo dos fundadores.



6. Adrenalina

A mais recente aventura de Astérix, intitulada A filha de Vercingétorix, conta com a particularidade de ser a primeira história protagonizada por uma adolescente, Adrénaline, descrita pelos autores como “uma adolescente revoltada”. “Não é fácil viver a vida chamando-se Vercingétorix”, dizem, referindo-se ao chefe gaulês que inspirou a criação da série. Apesar de outras personagens – como Cleópatra ou Falbala – terem sido essenciais na trama dos álbuns onde participaram, neste caso, segundo os autores, é Adrénaline que lidera a aventura e Astérix e Obélix têm de a seguir, e não o contrário.