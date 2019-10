Donald Trump foi, mais uma vez, gozado entre os internautas, depois de se ter enganado a falar das relações comerciais americanas com a Europa.

Na semana passada, o Presidente americano falou das "barreiras comerciais" colocadas pelos europeus, através dos impostos, à travessia de "produtos agrícolas americanos" e sublinhou que tal não acontece ao contrário, com a importação dos veículos europeus nos EUA.

Ao falar dos veículos, Trump deu vários exemplos de marcas do continente europeu: "Mercedes, BMW, VW e Renault, no caso dos franceses”.

Foi no último exemplo que o Presidente americano colocou "a pata na poça". A Renault já não realiza trocas comerciais com os americanos há mais de 30 anos. Além de se ter enganado ao mencionar a marca francesa, Trump ainda pronunciou mal a palavra, tendo dito "Ren-alt".

A Renault abandonou o mercado americano em 1990 e Ghosn sublinhou, em 2017, que não pretende voltar, visto ser um país muito competitivo e que era preferível apostar na China e na Rússia.

Várias pessoas utilizaram a sua conta de Twitter para sublinhar e gozar com o erro do Presidente. "Não vejo um Renault na América há mais de 30 anos. Trump, és um idiota" e "o Trump a tentar pronunciar Renault foi a melhor parte do meu dia" são alguns dos comentários sobre a situação.