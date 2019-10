Depois de adiar o seu lançamento por diversas vezes, o rapper Kanye West lançou esta sexta-feira seu nono álbum, Jesus is King. Este trabalho é o sucessor de ye, lançado no ano passado. 2018 foi, aliás, um ano prolífico para Kanye, visto que também lançou KIDS SEE GHOSTS (projeto com o mesmo nome que nasceu da sua colaboração com Kid Cudi) e produziu os álbuns de PUSHA-T, Nas e Teyana Taylor.

Jesus is King conta com colaborações de Ty Dolla $ign, Ant Clemons, Fred Hammond, Clipse, Kenny G e Sunday Service Choir. Para acompanhar o lançamento, está a ser exibido um documentário chamado Jesus Is King: A Kanye West Experience sobre o processo de criação do álbum. O documentário pode ser visto em cinemas selecionados. Em Portugal será exibido em exclusivo nos Cinemas NOS IMAX – Colombo, CascaiShopping e MarShopping – de 25 a 27 de outubro numa sessão única por dia (hoje e amanhã às 21h00, e , no domingo, às 16h00).

Ontem, numa altura em que ainda não se sabia que o novo álbum estava mesmo ao virar da esquina, o músico esteve no programa de rádio de Zena Lowe e disse que pretendia lançar mais um álbum este ano, Jesus is Born, a ser editado no dia de Natal.