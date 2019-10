Eduardo Ferro Rodrigues foi eleito, pela segunda vez, presidente da Assembleia da República, esta sexta-feira, com 178 votos a favor - mais 58 do que na sua eleição anterior -, 44 brancos e oito nulos. A votação decorreu na primeira sessão do novo Parlamento.

O socialista era candidato único ao cargo.

Sublinhe-se que há quatro anos, Ferro Rodrigues foi eleito com 120 favoráveis, sendo que na época o PSD apresentou o candidato Fernando Negrão, que recolheu 108 votos.



Cada deputado foi chamado pelo nome, por ordem alfabética, para exercer o seu voto, num processo que demorou cerca de 45 minutos, findo o qual a sessão foi interrompida para realizar a contagem de votos, que viria a confirmar a recondução no cargo de Ferro Rodrigues.